Causa de los héroes no se puede politizar: Corp. Matamoros por rechifla a Santos

La directora ejecutiva de la Corporación Matamoros, Gladys Sanmiguel, organizadora de la Carrera de los Héroes, aseguró en entrevista con Mañanas BLU que es inaceptable que se utilice un homenaje a los militares víctimas del conflicto armado para hacer política.



“Tenemos que entender que la causa de los héroes no se puede politizar, sino que debe ser la razón por la que nos unamos en torno a estos muchachos que han luchado por nosotros”, manifestó Sanmiguel. Lea también: Multitudinaria Carrera por los héroes terminó con abucheo al presidente Santos



“Muy triste, no es la forma, era más lindo haberse concentrado en la satisfacción y felicidad de estos muchachos”, agregó.



Aunque no quiso opinar sobre quiénes fueron los responsables del abucheo al presidente Juan Manuel Santos en medio de la marcha en la que participaron militares, sus familiares y colombianos del común, hizo énfasis en que “las Fuerzas Armadas siempre han sido apolíticas y lo siguen siendo”. Lea también: Cierres y desvíos por la Carrera de los héroes



Finalmente, la directora ejecutiva de la Corporación Matamorros envió un mensaje de agradecimiento a todos los participantes que actuaron adecuadamente y llegaron al lugar en apoyo a los militares heridos en combate.



“Estamos muy contentos con la solidaridad de los bogotanos y los colombianos, los muchachos estaban felices”, finalizó.