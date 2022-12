Celebración con guerrilleros pone en riesgo verificación de ONU: León Valencia

Analistas de paz consideran que, con lo sucedido en los campamentos de las Farc en La Guajira y Cauca, donde delegados de la ONU celebraron con guerrilleros la llegada del año nuevo, se estaría poniendo en riesgo la verificación del organismo internacional en las zonas veredales.



El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, aseguró que se está armando ‘una tormenta en un vaso de agua’ sin ninguna razón. Señaló que son épocas de celebración y no de guerra.



“Vamos por un camino de censura a partir de la presión de sectores muy contrarios al proceso de paz y, a partir de esa presión, se incurrió en una exageración de retirar unos miembros en un hecho que seguramente no tenía un protocolo y no era prohibido”, manifestó Valencia.



El analista aseguró que no se puede poner en riesgo el tema de la verificación y el monitoreo que en este momento es crucial, que es el desarme de la guerrilla de las Farc.



-En Santander de Quilichao, Cauca, fue encontrada una mujer que fue atacada con arma blanca y decapitada por dos sujetos que fueron capturados por la policía de es ese municipio.



-Las autoridades en el Magdalena Medio investigan la muerte de un hombre al interior de la cárcel de Barrancabermeja quien al parecer consumió una sustancia química que le produjo la muerte.



-Un rifle, equipos de tecnología y varios celulares fueron algunos de los objetos encontrados en una revisión realizada en la cárcel de Manaos donde se registró una violenta riña que dejó 56 presos muertos.



-El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, aseguró que todavía no han cerrado las contrataciones del equipo y pronto llegarán nuevos refuerzos.



-El número de turistas extranjeros que visitó Estambul en 2016 cayó por primera vez en términos anuales desde 2000, al descender un 26 %, hasta los 9,2 millones de personas, informó hoy el diario "Hürriyet".



-Al menos siete personas murieron en las últimas 48 horas en Italia debido a la ola de frío que afecta a varios países de Europa, según las autoridades.



-El presidente estadounidense Barack Obama destacó este sábado la importancia de que la gente común trabaje unida para el cambio, en un avance de lo que será el mensaje de despedida que pronunciará en Chicago la semana próxima.