Cenizas de Calbuco alcanzan 6 departamentos de Uruguay sin afectar visibilidad

Las cenizas del volcán Calbuco en Chile se desplazan con lentitud y en la mañana de este viernes alcanzaron cinco departamentos de Uruguay, sin afectar la visibilidad, informó el Instituto Uruguayo de Meteorología a través de un comunicado. Lea también: Así fue la explosión del Calbuco, el volcán que tiene en alerta a Chile



"La red de estaciones meteorológicas del instituto observa especialmente a los departamentos de Colonia, Mercedes, San José, Montevideo y también la zona de Carrasco", señala el texto.



Al respecto, la gerencia de operaciones del Aeropuerto Internacional de Carrasco, que atiende a la capital, informó a la AFP que no hay ningún alerta de los servicios de meteorología por lo que la instalación está operando con normalidad. Lea también: Chile mantiene estado excepción y catástrofe en zona del Calbuco



Más temprano, dos vuelos fueron cancelados porque su ruta incluía el paso por Argentina.



"Se prevé que las cenizas continúen su desplazamiento y dispersión hacia el noreste del país, alcanzando esta región hacia la tarde, en los mencionados niveles de la atmósfera y con similares consecuencias en el aspecto del cielo", agrega el comunicado del Instituto Uruguayo de Meteorología. Lea también: Se mantiene la alerta roja en volcán Calbuco tras nueva erupción



La instancia anunció una reunión técnica con el Sistema Nacional de Emergencias para evaluar la situación, pero hasta el momento la población uruguaya no estaría afectada.



La presencia de las cenizas que está a más de 6.000 metros de altura "no afectando la visibilidad en superficie". Tampoco se advierten consecuencias sanitarias, y se estima una "muy baja probabilidad de precipitación en superficie de las partículas de cenizas".



Por su parte, al mediodía del viernes la consultoría brasileña Metsul anunció en twitter que las cenizas del Calbuco estarían llegando a Punta del Este.



AFP.