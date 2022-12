Centro Democrático considera oportuna una reforma judicial

Así lo manifestó el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, tras conocerse la renuncia del magistrado Henry Villarraga.

“La renuncia del magistrado Villarraga es el punto final de unos actos que destruyen la confianza ciudadana y que ponen en evidencia el desafío que tiene Colombia para reformar la justicia”, aseveró Zuluaga.

Villarraga está involucrado en unas grabaciones que revelarían un pago de $400 millones a cambio de favorecer en un fallo al coronel Róbinson González, investigado por dos casos de falsos positivos.

En entrevista con Blu Radio, Villarraga manifestó que no puede ser un pecado hablar con un miembro de las Fuerzas Militares o un Policía, aunque reconoció que cometió una irregularidad al entrevistarse con González.

De igual forma, el magistrado señalo que “si el malo soy yo, me voy, no me aferro al puesto”.