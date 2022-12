Centro Democrático denuncia que Gobierno dará emisoras “a dedo” a las Farc

“Cuando uno lee el acuerdo en la página 191 claramente está estipulado que se activarán 31 emisoras en FM, bajo la modalidad de interés público, primero para hacer pedagogía del acuerdo, y luego ya serán manejados por Ecomún, que es la organización de economía solidaria que conformará las Farc para manejar los temas de puesta en marcha del acuerdo”, dijo en entrevista con Mañanas BLU.



La legisladora agregó que hoy las emisoras del Ejército y de la Policía, entre otras, son de interés público y que por lo tanto esta concesión no es más que igualar a los medios de la fuerza pública a las Farc.



La legisladora manifestó que no es clara la manera como podrían ser otorgadas estas frecuencias.



“No solo es una cuestión de la licencia, sino del impacto que esto va a tener. Las estamos poniendo al nivel de la Policía, del Ejército y casi al de Radio Nacional”, explicó.