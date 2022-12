Cese al fuego bilateral ha salvado 2.500 vidas: Cerac

El gerente de las zonas veredales indicó que uno de los departamentos más beneficiados es Cauca, pasaron de 15 subsidios funerarios al mes por muertes en el conflicto a ninguno en un año.



Carlos Córdoba, gerente de las Zonas Veredales, ha calificado como una extraordinaria noticia para el país y uno de los resultados palpables del cese al fuego y el fin conflicto con las Farc el haber evitado que se perdieran 2500 vidas en medio de los enfrentamientos, “el haber salvado 2500 vidas y el haber salvado no sé cuántas miles de personas que pudieron haber resultado heridas o mutiladas en los combates o con las mines debe ser una extraordinaria noticia para el país”.



Resalta también que en el Cauca el gobernador, Óscar Rodrigo Campo relata con emoción que hace más de 1 año no entregan subsidios funerarios porque no ha habido muertes por el conflicto “a mí hay varios gobernadores que relata con emoción estas situaciones, el ejemplo más claro que recuerdo es el gobernador del Cauca que hace unas semanas me contaba cómo hace 2 años el departamento tenía que desembolsar más o menos unos 10 o 15 subsidios funerarios al mes y el gobernador me decía mire hace más de un año que no tenemos que entregar ningún subsidio funerario porque no hemos tenido muertes por el conflicto.”



Así mismo el gerente de las zonas veredales indica que el Alcalde de Caldono, Paulo Andrés Piso le narró con alegría cómo en su municipio había de 2 a 3 hostigamientos de la guerrilla por semana, y en este momento desde el cese al fuego no hay ninguno.