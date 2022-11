‘Charrito’ de la NBA causa sensación con su respuesta a comentarios racistas

en las redes sociales luego de que cantara el himno de Estados Unidos en la final de la NBA.

‘El charrito’, niño de origen mexicano nacido en Estados Unidos, es protagonista además por la manera como respondió a las miles de críticas racistas que recibió, durante y después de su presentación, con varios mensajes en su cuenta de Twitter y en medios de comunicación.

“Please do not pay attention to the negative people. I am an American living the American Dream. This is part of the American life” (Por favor no pongan atención a la gente negativa. Yo soy un americano viviendo el sueño americano. Esto es parte de la vida americana), trinó Sebastien.