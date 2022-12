Chavismo pide investigar a diputada María Corina Machado

las protestas en Venezuela, cuando se cumple un mes de la detención del dirigente Leopoldo López, también acusado de incitar a la violencia.

Machado fue junto con López una de las principales impulsoras de "La Salida", la táctica de realizar protestas callejeras en Caracas para forzar por la vía constitucional el fin del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha condenado la movilización opositora como un "golpe de estado en desarrollo".

"Esa diputada es cómplice, incitadora de asesinatos en este país. A esto hay que ponerle el nombre correcto: asesinato, 29 muertos en este país", dijo el líder de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.

La diputada reaccionó en su cuenta de Twitter revirando las acusaciones con el argumento de que ha convocado "la protesta pacífica" y que será diputada "mientras el pueblo lo quiera".

"Si creen que amenazándome y 'allanando' mi inmunidad me van a callar, no me conocen", escribió Machado, quien más tarde en rueda de prensa aseguró que aceptará la invitación de tomar la palabra en el Consejo Permanente de la OEA a solicitud de Panamá este martes.

Tras tomar la votación, Cabello cerró la sesión legislativa y se dirigió junto a diputados a la Fiscalía, para entregar las presuntas pruebas contra Machado por "instigación a delinquir, traición a la patria, terrorismo y homicidio", a fin de que se determine si hay elementos para que el Tribunal Supremo de Justicia solicite el retiro de la inmunidad parlamentaria de Machado, lo que permitiría su enjuiciamiento.

La votación en la Asamblea Nacional fue realizada cuando se cumple un mes de que López se entregara en un acto de masas, para ser investigado por los hechos violentos en las manifestaciones.

Venezuela es sacudida desde el pasado 4 de febrero por una ola de protestas que dejan 29 muertos y unos 400 heridos en distintos hechos violentos.

Estas protestas han ido a la baja en los últimos días. El despliegue de tropas del lunes en el distrito caraqueño de Chacao (bastión opositor) se mantenía este martes, pero de forma más discreta, en medio de expresiones pacíficas de vecinos contra el despliegue policial.

Con AFP