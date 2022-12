¿’Chicharito’ Hernández deja el Real Madrid?

El jugador mexicano no aparece en la plantilla que publica la página web oficial del Real Madrid, mientras que los recientes fichajes de Casemiro y Danilo si están incluidos.



La continuidad del delantero siempre estuvo en entredicho en el conjunto ‘merengue’ porque su rendimiento no fue optimo, pese a convertir un gol de importancia en los cuartos de final de la Champions League frente al Atlético de Madrid (Lea también: Real Madrid no ejercerá opción de compra de ‘Chicharito’, según diario Marca ).



Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lucas Vásquez y Jesé Rodríguez son los únicos delanteros que conforman el equipo blanco, según su web oficial.