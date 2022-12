Chile y Bolivia se miden por el liderato del Grupo A

Chile y Bolivia buscarán mañana el liderato del Grupo A en su último partido de la primera fase, un choque que la Roja encara en un ambiente convulso por la indisciplina de Arturo Vidal y que los bolivianos quieren aprovechar para dar una de las sorpresas de la Copa América.



Ambos lideran el grupo con cuatro puntos y tienen muchos números para pasar a los cuartos de final, pero Chile cuenta con una mejor diferencia de goles e incluso es posible, según la combinación de resultados, un triple empate a cinco puntos en la cabeza entre Chile, Bolivia y México. (Lea también: Estamos en condiciones de hacer un buen partido contra Colombia: DT de Perú )



Para el equipo de Jorge Sampaoli, el duelo será una prueba de fuego para determinar cómo ha encajado la última polémica del talentoso Vidal, que ha relegado los temas futbolísticos a un segundo plano.



El volante del Juventus sufrió un accidente el martes por la noche cuando conducía ebrio cerca de Santiago y pasó varias horas detenido en una comisaría de policía.



Sampaoli decidió no castigar el acto de indisciplina de su mejor jugador, que lleva tres goles en el torneo, y lo mantuvo en el equipo, mientras que el protagonista de la polémica pidió perdón por lo sucedido.



A pesar del indulto, la presencia de Vidal en el once titular contra Bolivia está en duda, ya que el centrocampista arrastra molestias en un glúteo que reaparecieron en el entrenamiento vespertino del miércoles. (Lea también: Con el 1-0 de Perú ante Venezuela, Colombia depende de sí misma para clasificar )



Si Vidal no juega será reemplazado por David Pizarro o Felipe Gutiérrez, y el delantero Alexis Sánchez deberá asumir el protagonismo de la Roja, que aún no ha cuajado un partido convincente en el torneo.



El ariete del Arsenal inglés encendió las alarmas el miércoles, cuando se trasladó a un hospital para someterse a una resonancia magnética por unas molestias en el muslo derecho.



Los resultados fueron positivos y descartaron que sufra alguna lesión de gravedad, por lo que estará en la alineación titular el viernes en el Estadio Nacional.



Bolivia, en tanto, intentará pescar en el río revuelto chileno y ratificar con la clasificación a cuartos de final que no es la Cenicienta del grupo. (Lea también: La concentración fue vital para la victoria ante Brasil: Cristian Zapata )



El seleccionador, Mauricio Soria, empleará ante Chile los mismos hombres y el esquema táctico de 4-4-2 que utilizó en sus dos compromisos frente a México y Ecuador.



Soria es de los que creen que equipo ganador no se cambia y todo indica que contra la Roja le dará continuidad a los jugadores que saltaron al campo frente a la Tri, y que le dieron a la Verde el primer triunfo en Copa América después de 18 años.



El único que estaba entre algodones, el centrocampista Jhasmani Campos, intensificó sus trabajos para estar a disposición del entrenador, que podría tenerlo en el banquillo para no arriesgarlo.



Campos sufrió una fatiga muscular en el primer compromiso y en su lugar jugó el argentino naturalizado Damián Lizio, quien correspondió a la confianza brindada por Soria. (Lea también: Neymar es una mentira para el fútbol: Tino Asprilla )



El estratega al que apodan 'Loco', insiste en que las armas de esta Bolivia son "su valentía, la actitud y la mentalidad de creer en el trabajo" y que todas estas cualidades volverán a verse frente al dueño de casa.



EFE