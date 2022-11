Ciudadana afirma que policías de Bogotá la manosearon en sus partes íntimas

se sobrepasaron sexualmente.

Cuenta que después de un altercado con su esposo: “me cogieron los policías, me esposaron, me caí y me subieron a la parte trasera de la patrulla. En la parte de atrás se subieron dos policías conmigo, me tiraron al piso y me comenzaron a insultar. Me desapuntaron la blusa, me manosearon los senos, la cola y la vagina, y se me llevaron la plata”.

La Policía respondió en un comunicado que ya inició investigaciones estableciendo que la señora sí fue esposada, requisada y capturada por dos uniformadas femeninas y que no hay evidencia de abuso. Además, que el general Luis Eduardo Martínez evalúa una denuncia por injuria y calumnia.