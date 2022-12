CM&, Noticias Uno y RTI, detrás de posible licitación para programar Canal Uno

La movida económica importante de este jueves tiene como protagonista al Canal Uno y está enredando a la Autoridad Nacional de Televisión.

Publicidad

El 11 de julio pasado la Autoridad Nacional de Televisión anunció que les ofreció a las programadoras del Canal Uno la posibilidad de extender por 40 meses el plazo de la concesión que tienen y que vence el próximo 31 de diciembre, después de 10 años de operación.

Sin embargo, a varias de las programadoras del Canal Uno no les gustó la propuesta de ampliación y las más fuertes como CM&, Noticias Uno y RTI piensan decirle no a esa posibilidad. Lo que argumentan es que las condiciones de la ampliación no son las mismas, que el negocio ya no es viable y que se aumentan los costos de arrendamiento de los espacios, entre otras cosas.

Publicidad

Eso quiere decir que las grandes programadoras no firmarían una extensión del contrato por los 40 meses que les ofreció la Autoridad de Televisión con lo que pondrían al Gobierno en una situación bastante difícil. Aquí es donde hay que empezar a hacer un análisis de lo que podría pasar.

Publicidad

El Gobierno podría decirles a las programadoras pequeñas, como Jorge Barón, que asuman la programación de casi el 50 por ciento del Canal Uno, lo cual parecería poco viable.

La segunda opción es poner a la Radio Televisión Nacional de Colombia a que haga la programación, pero ésta no tiene capacidad para hacer una parrilla de 24 horas al día y llenar los espacios del Canal Uno, y más cuando tendrían que sumarle la programación de Señal Colombia y el canal Institucional.

Publicidad

La otra posibilidad es que se llamaría a una licitación aunque se esté sobre el tiempo. Así las cosas, habría que correr y contratar la banca de inversión, publicar los pliegos y hacer las primeras reuniones con los interesados antes de que termine el año.

Publicidad

Además, esta se tendría que adjudicar antes de que inicie la ley de garantías electorales, es decir, en enero de 2014. Esperar a después de las elecciones es demasiado tarde y es probable que el Gobierno deje que la señal del Canal Uno se apague.

Lo cierto es que las programadoras grandes como CM&, Noticias Uno y RTI ya están trabajando con miras a la licitación. Tienen la plata, los equipos y el personal para hacer programación 24 horas. Los que van a tener problemas son los pequeños como Jorge Barón, Sportsat, Programar y Colombiana de Televisión.

Publicidad

Por si fuera poco, dentro de pocos días se iba a anunciar que en septiembre se abriría la licitación del tercer canal de televisión. Esa decisión se habría tomado hace casi un mes, cuando precisamente se anunció la oferta de extensión de los contratos del Canal Uno a las programadoras. La idea es, o era, cerrar el proceso y adjudicar en enero del año entrante, antes de que comience la ley de garantías electorales de las elecciones presidenciales del 25 de mayo.

Publicidad

El tema es que tanto la posible licitación del Canal Uno, como la del tercer canal, se cruzarían y ante eso solo queda decir que las programadoras del Canal Uno tienen la sartén por el mango y por su puesto lo saben.

Juan Fernández, periodista de El Espectador.