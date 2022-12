CNN saca del aire programa del periodista británico Piers Morgan

El programa de entrevistas del periodista británico Piers Morgan será sacado del aire debido a la baja audiencia, informó la cadena CNN.

"CNN confirma que 'Piers Morgan Live' termina", afirmó la vicepresidente de comunicaciones Barbara Levin. "La fecha para el último programa todavía no fue definido", precisó.

Morgan estuvo tres años en el aire al remplazar en la grilla al emblemático Larry King, que presentó durante 25 años un programa de entrevistas con celebridades.

El periodista británico fue redactor en jefe de los tabloides News of the World y Daily Mirror, pero tuvo que renunciar a este último en 2004 luego de haber publicado fotos trucadas de soldados británicos maltratando a prisioneros iraquíes.

CNN buscaba con Morgan dinamizar su programación para paliar su baja audiencia frente a sus competidores.

Pero el presentador podría haber resultado "demasiado británico" para el público estadounidense, con constantes alusiones al cricket, un deporte con poca presencia en Estados Unidos, y una reconocida ignorancia sobre el fútbol americano.

"Mira, soy un británico debatiendo temas de la cultura estadounidense, incluyendo armas, lo que ha resultado controvertido, y no hay duda de que la audiencia está cansada de escucharme machacando con eso", afirmó en una entrevista reciente con el diario The New York Times.

Morgan concentró la atención nacional cuando tomó posición contra la posesión de armas tras la masacre de diciembre de 2012 en la escuela Sandy Hook donde fueron asesinados 20 niños y seis adultos.

"Eres increíblemente estúpido", le dijo Morgan a un defensor de la tenencia de armas, levantando la crítica de los activistas pro-armas.

Morgan había adquirido cierta notoriedad en Estados Unidos al convertirse en juez del programa del reality show "America's Got Talent" y por sus numerosas entrevistas a personalidades.

Con AFP.