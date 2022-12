Coldplay vende 82 mil copias de su nuevo disco en un día

durante el primer día de lanzamiento, reveló hoy la Official Charts Company.

Publicidad

Esa empresa encargada de elaborar las listas oficiales de álbumes y sencillos más vendidos en el Reino Unido indicó hoy que "Ghost Stories" , el último trabajo de la formación liderada por el cantante Chris Martin, impulsará a la popular banda a lo más alto de la clasificación, que se divulgará este domingo.

Los cinco discos de estudio anteriores de Coldplay ya alcanzaron el número uno de ventas en el Reino Unido.

Publicidad

"La llegada de un nuevo álbum de Coldplay siempre es un evento y 'Ghost Stories' no es una excepción" , indicó hoy Martin Talbot, consejero delegado de la Official Charts Company.

Publicidad

Según Talbot, "lograr de manera cómoda el mejor primer día de cualquier álbum es notable, especialmente tras una espera de tres años desde su último álbum".

Otros candidatos a copar las listas son el nuevo trabajo de Paul Heaton y Jacqui Abott "What Have We Become" , así como el relanzamiento del clásico de Oasis "Definitely Maybe".

Publicidad

Además, cabe la probabilidad de que figure entre los 20 primeros Bob Blakeley, un extrabajador de almacén reconvertido en "crooner" , que firmó un contrato discográfico después de ser rechazado por los jueces del programa británico de talentos "La Voz".

Publicidad

Ese cantante de Stockport impresionó a la audiencia con el tema "Cry Me A River" si bien ninguno de los "mentores" musicales del concurso se ofreció a incluirlo en su equipo del programa de la cadena británica BBC.

EFE.