Coliseo Mayor no estará listo para los Juegos Nacionales 2015: alcalde de Ibagué

El alcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, aceptó que el coliseo mayor no estará listo en su totalidad para noviembre de este año, cuando empiecen los Juegos Nacionales.



Las licitaciones hasta ahora se están entregando y la construcción de los escenarios tendrá que hacerse con prontitud.



“Hay absoluta tranquilidad, lo que le digo al presidente es que hay que tener un plan B en caso de que no se pueda entregar un coliseo a tiempo o tener una posibilidad de que se haga en otra ciudad”, dijo el alcalde.



Reiteró que “está claro que el Coliseo Mayor no se puede entregar, no es que no queramos”.