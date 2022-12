Colombia, a un paso de alcanzar octavos en Mundial Sub-20 ante Portugal

Colombia está a un paso de alcanzar los octavos de final y buscará darlo el sábado (1h00 GMT) en Dunedin contra el líder del grupo C, Portugal, al que de paso intentará arrebatarle la punta para heredar un rival más accesible en la próxima instancia del Mundial Sub-20 de Nueva Zelanda-2015. (Lea también: Mundial Sub 20: Ucrania, EE.UU., Ghana y Austria a octavos; Argentina eliminada )



Los chicos de Carlos Restrepo sellarán por mérito propio su boleto en la tercera y última jornada de primera fase con al menos un empate, después de debutar con victoria 1-0 ante Catar e igualar 1-1 contra Senegal, para sumar cuatro unidades en la tabla que tiene a los lusos al frente fruto de sus triunfos 3-0 ante los africanos y 4-0 contra los asiáticos.



Sin embargo, su destino también podría estar marcado por lo que ocurra en Hamilton, donde el subcampeón africano, que suma un punto, y el campeón asiático, que cierra la tabla en blanco, se miden en horario simultáneo al duelo de Dunedin.



En el peor de los casos, si los colombianos pierden, también podrían avanzar como segundos de llave pensando en una hipótesis de empate en Hamilton o triunfo de los cataríes.



Los dos mejores de cada una de las seis llaves pasan a octavos de final, así como los cuatro mejores terceros de los seis grupos, por lo que esa podría ser otra alternativa para que Colombia, bronce en Emiratos-2003 como mejor palmarés, avance si tiene un día de terror ante los lusos. (Lea también: Colombia busca ante Senegal el pase a octavos en Mundial Sub 20 )



Sin embargo, esas hipótesis no aparecen en la cabeza de Restrepo, que quiere "que el equipo siga mejorando, más allá de que se vieron mejorías entre el primer y segundo partido".



'Piscis' sabe que el equipo debe ir evolucionando de cara a las instancias eliminatorias, donde los errores se pagan caro y no cuenta tanto dominar el trámite del partido ni tener la posesión del balón sin efectivizarlo en la red.



"Nos está faltando profundidad y crear más opciones de gol. Hemos tenido que trabajar mucho porque somos livianos en ataque", dijo Restrepo en rueda de prensa, lamentándose que no cuenta con "un hombre de potencia, hay jugadores habilidosos como Santos Borré o Joao Rodríguez".



Los colombianos esperan sobre todo más de Steven Lucumi, quien fue una de las joyas en el Sudamericano-2015 y en tierra neozelandesa ha perdido explosión y falló las chances de gol que tuvo. (Lea también: Mundial Sub 20: Ghana venció 3-2 a Argentina y la dejó herida de muerte )



"Por los extremos teníamos gol, y ahora eso está faltando. Lucumí no nos ha aparecido en esa parte de efectividad", explicó Restrepo, que sí cuenta con un alto rendimiento del enganche zurdo Alexis Zapata. "Hizo un gran partido contra Senegal, pero tampoco tuvo acciones de gol y es eso lo que nos puede dar buenas posibilidades de gol. La tenencia de pelota tiene que traducirse en profundidad", martilló.



Contra los lusos, vigentes subcampeones europeos que han ganado el título mundial en 1989 y 1991, Colombia tendrá otro tipo de desafío. Primero fue penetrar a Catar, después tener fortaleza física ante Senegal y ahora contra los lusos deberá tener más disciplina táctica, ante un conjunto que mezcla buen toque de pelota y gran orden de equipo con un contraataque fulminante.



"Nuestros jugadores gozan de un buen toque de balón y han sabido mantener la posesión y crear oportunidades", analizó el entrenador luso Helio Sousa. (Lea también: Colombia empató 1-1 con Senegal en el Mundial Sub 20 )



"Nuestro objetivo antes del campeonato era disputar el último encuentro del grupo en disposición de quedar primeros. Pero hemos metido 7 goles y no hemos encajado ninguno. Eso es muy positivo y esperamos acabar con buena nota y ganar el último partido", concluyó.



