Colombia no tiene riesgo por contaminación de huevos en Europa

La Federación Nacional de Avicultores (Fenavi) confirmó que Colombia no importa huevos y que en el país no se usa el químico que está causando contaminación a este alimento en gran parte de Europa.



“En realidad, en Colombia estamos tranquilos con la situación de Europa, es una situación muy particular por cuenta del uso de un insecticida que está prohibido por las autoridades europeas y éste se utiliza para eliminar una garrapata en las aves, en Colombia producto también estaba prohibido”, dijo Andrés Valencia, presidente de Fenavi.



“Colombia no importa huevos, digamos que sólo países que tienen frontera terrestre hacen este tipo de cambio comercial, Colombia tiene una producción grande 13.000 millones de unidades al año y esto hace que no tengamos la necesidad importar”, agrego Valencia.



Ya son más de 16 países, en su mayoría europeos, que han reportado contaminación de huevos a causa de un insecticida que ataca una garrapata en las aves.



