Colombia quiere acabar el Parlamento Andino, que cuesta U$300 millones al año

debido a que, según argumentan, no tiene relevancia política y anualmente cuesta 300 millones de dólares a cada país.

Publicidad

Sin embargo, Patricio Zambrano y Sandra Delgado, dos parlamentarios andinos, advierten que todo es una estrategia para impulsar la Alianza del Pacífico, comunidad creada por los mandatarios de Colombia, México, Chile y Perú.

En las últimas horas el Gobierno Nacional, a través del ministerio del Interior, Aurelio Iragorri, radicó un proyecto de ley, con mensaje de urgencia, para que se suprima la elección de parlamentarios colombianos a esta entidad y que cualquier congresista pueda asumir estas funciones. Esta propuesta también fue aprobada por la Comunidad Andina de Naciones y es apoyada por sectores diplomáticos como el de José García Belaunde, excanciller peruano.

Publicidad

Colombia ha advertido que no quiere acabar con la integración regional, pese a que no apoye un periodo más de este cuestionado Parlamento. La canciller María Ángela Holguín, explica que hay que modernizar estos organismos para que no sean solamente reuniones diplomáticas y que las prioridades en materia comercial han cambiado.

Publicidad