Colombia se une a países que ya aprobaron matrimonio igualitario

"Se abrió el camino para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea aprobado", dijo a la AFP una fuente del alto tribunal.



En la sesión plenaria de este jueves, seis de los nueve magistrados de la Corte revocaron una ponencia contraria a igualar los derechos de matrimonio de las parejas heterosexuales y homosexuales. (Vea también: Corte Constitucional aprobó matrimonio entre parejas del mismo sexo )



"La ponencia no alcanzó la mayoría de votos para ser aprobada", explicó la Corte en un comunicado, en alusión a la iniciativa del magistrado Jorge Pretelt, que negaba a los homosexuales el derecho a casarse en las mismas condiciones legales que los heterosexuales.



"La nueva ponencia quedó a cargo del magistrado Alberto Rojas, quien deberá poner a consideración de la sala un nuevo proyecto", agregó el texto.



El texto que será discutido en la próxima sesión de la Corte, y del cual se espera surja el fallo final que sentará jurisprudencia, deberá recoger el apoyo al matrimonio gay expresado por la mayoría de los jueces este jueves. (Vea también: Hay que aceptar que cada uno toma sus decisiones: arzobispo sobre matrimonio gay )



"Difícilmente esta mayoría pueda echarse para atrás. Es prácticamente un hecho que estará aprobado el matrimonio igualitario, pero no es exacto afirmar que esté vigente desde hoy", precisó una fuente judicial.



En Colombia, existe un vacío legal desde que venció en 2013 el plazo que la misma Corte dio al Congreso para legislar sobre la materia.



Desde entonces, al no estar legislado el tema sino interpretado por la Corte en una sentencia, las parejas del mismo sexo pueden acudir ante un juez o un notario para formalizar su vínculo con efecto de matrimonio civil. Pero pocos funcionarios se arriesgaron a registrar uniones en esos términos, lo cual motivó el reclamo de la comunidad gay.



Según la constitucionalista Magdalena Correa, la Corte debe aún comunicar el alcance de su decisión y definir si introduce la palabra matrimonio en la sentencia final.



"La Corte dio el paso adelante pero falta ver a dónde llega", indicó a la AFP esta profesora de la Universidad Externado de Colombia. (Lea también: Procurador Ordóñez buscará tumbar el matrimonio igualitario con acto legislativo )



Con banderas multicolores, miembros de la comunidad gay se congregaron frente al edificio de la Corte en la céntrica plaza de Bolívar en Bogotá para festejar como "un avance" el resultado de la votación.



"Es un avance muy importante, porque además le envía un mensaje muy claro al país, y es: no importa lo distinta que sea una persona, tiene que tener los mismos derechos", dijo a la AFP Elizabet Castillo, de unos 50 años que se encontraba con su compañera, una mujer más joven que no ocultaba su alegría.



Muchos se besaban, abrazaban y gritaban "¡Igualdad!". (Lea también: Pareja LGBTI que interpuso tutela celebra decisión a su favor en la Corte )



Germán Rincón, abogado de una de las parejas que presentó ante el alto tribunal una de las tutelas que motivó el debate, se mostró confiado sobre el fallo definitivo.



"Ese procedimiento es usual en la Corte. La decisión 6-3 está tomada", dijo a la AFP el representante legal de Fernando José Silva y Ricardo Betancourt quienes, como varias parejas homosexuales no pudieron materializar su unión.



"Pusimos una tutela porque el notario se negó a formalizar la celebración", dijo a la AFP Betancourt, mientras se dirigía con su pareja a aplaudir en la calle la votación de los magistrados que les dio la razón. (Lea también: Corte pasó por encima de la carta constitucional: Iglesia Católica )



"Estamos felices porque tenemos la autoridad a favor y luz verde para efectuar la unión", agregó. "El día de hoy marca una nueva fecha en Colombia en la historia de la igualdad de derechos", exclamó.



Hasta ahora, en Colombia, los derechos de los homosexuales solo han sido reconocidos por la Corte Constitucional, ante la falta de legislación del Congreso.



El año pasado, el alto tribunal otorgó a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar menores, fueran o no biológicos de uno de los miembros. (Lea también: Registran al primer bebé colombiano que tendrá dos mamás en su registro civil )



En 2007 había admitido la unión de hecho entre parejas del mismo sexo (sin considerarlo matrimonio) y concedió derechos de afiliación al sistema de salud a los cónyuges; al año siguiente garantizó el derecho a pensión para las parejas gays y en 2009 consagró sus derechos patrimoniales.



En América Latina, solo en Argentina, Uruguay y algunos estados de México es legal el matrimonio homosexual de pleno derecho. La unión civil entre parejas del mismo sexo está permitida en Colombia, Ecuador, Brasil y Chile.