Colombia seguirá siendo, con mucho orgullo, un aliado estratégico de EEUU: Santos

Luego de la reunión con el presidente Donald Trump, el primer mandatario colombiano, Juan Manuel Santos entregó declaraciones sobre lo que fue la reunión y lo que viene para las relaciones Estados Unidos – Colombia.

Mr. President,

I want to thank you personally for this warm and productive visit, and for the strong support we have received from your Administration, Congress and the American people.

Como usted sabe, nuestras naciones han tenido por mucho tiempo una alianza estratégica y una amistad extraordinarias.

Creemos en los mismos principios de democracia, libertad y vigencia del Estado de derecho. Y trabajamos por que nuestro Hemisferio Occidental sea más próspero y más seguro.

Estados Unidos y Colombia –las dos democracias más antiguas de las Américas– nos hemos respaldado el uno al otro por muchos años.

Nuestros soldados lucharon hombro a hombro en la Guerra de Corea. A solicitud de Estados Unidos, Colombia envió expertos antinarcóticos a Afganistán. Y hoy Colombia y Estados Unidos trabajamos juntos para apoyar a las naciones del Triángulo Norte de Centroamérica en su lucha contra los carteles de las drogas y la violencia del crimen organizado.

Puedo decir, señor Presidente, con base en nuestra conversación de esta tarde, que no tengo duda de que los Estados Unidos y Colombia seguimos siendo, hoy más que nunca, un soporte el uno para el otro.

Nuestra alianza más valiosa ha sido el Plan Colombia, que puedo resumir en términos muy simples: cuando los colombianos luchábamos por la supervivencia de nuestra democracia frente a las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos nos tendió la mano y nos ayudó a ganar esta batalla. ¡Esto nunca lo olvidaremos!

Hoy vivimos en un país diferente. Colombia es ahora una sociedad más pacífica, más moderna y más justa.

En noviembre del año pasado pusimos fin al más antiguo y el último conflicto armado que existía en nuestro hemisferio. La guerrilla está entregando sus armas en este momento a las Naciones Unidas.

La inseguridad ha disminuido de forma muy importante. Hoy gozamos de los más bajos niveles de violencia en más de 40 años.

Al mismo tiempo, hemos logrado importantes avances en educación, en salud y en servicios sociales, gracias a los cuales hemos sacado de la pobreza a millones de colombianos.

Hoy seguimos al lado de ustedes, como socios en Paz Colombia, para consolidar la promesa de la paz.

Con el firme apoyo de su gobierno, estamos localizando y removiendo las miles de minas antipersonal que mataron y mutilaron a nuestros niños. Estamos sanando las heridas de las víctimas y nos embarcamos en un gran programa de desarrollo rural.

Y, tal como lo hablamos hoy, estamos trabajando con su Administración para aprovechar esa oportunidad única que nos brinda la paz para reducir de manera permanente la producción de hoja de coca en Colombia y combatir con mayor efectividad los demás eslabones del narcotráfico.

Necesitamos continuar y profundizar la lucha contra el crimen transnacional, no solo contra el narcotráfico sino también contra el tráfico de personas y la minería ilegal.

Nuestra agenda común –enmarcada en un diálogo de alto nivel y con la participación activa del sector privado– incluye, además, acuerdos de comercio e inversión mutuamente productivos y beneficiosos.

Nosotros somos –y queremos seguir siendo– el mejor destino en América Latina para la inversión de las empresas estadounidenses.

Nuestra cooperación ha beneficiado también nuestros avances hacia una educación de calidad para todos –que es una política esencial de mi administración–, y en innovación y tecnología.

Colombia seguirá siendo –con todo orgullo– un amigo cercano y un aliado estratégico de los Estados Unidos.

Señor presidente Trump:

Ojalá pueda visitarnos pronto para que sea testigo personalmente de la transformación que está teniendo lugar en nuestro país.

Espero, con ilusión, poder darle la bienvenida a la nueva Colombia.