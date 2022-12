¿Colombianos pagamos el doble por un servicio en la Cámara que hoy está cortado?

Mientras la Cámara de Representantes sufre por segunda vez el corte del servicio de internet y telefonía por falta de pago en facturas de septiembre y octubre, y la directora administrativa de la Cámara de Representantes, Carolina Carrillo, apunta al Ministerio de Hacienda por la “vergonzosa” deuda, que asciende a los $2.300 millones, BLU Radio conoció la denuncia de una aparente irregularidad en el contrato de esos servicios que ascendería a un sobrecosto de 10 millones de dólares.



Las denuncias del concejal de Bogotá por el Centro Democrático Andrés Forero añadieron un nuevo ingrediente porque, se asegura, que el contrato interadministrativo 939 de 2016, firmado por la Cámara de Representantes con la empresa ERT SA, del Valle del Cauca, por más de 67 mil millones de pesos, costó el doble de la propuesta enviada por al ETB.



El dudoso proceso de contratación habría ocasionado que ETN y UNE, que estaban interesadas en la licitación, no tuvieran la posibilidad de presentar a tiempo sus propuestas porque la Cámara, en 20 días, eligió al proveedor para los siguientes 5 años.

Al respecto, Camilo Olea, vicepresidente de ETB, dijo que la empresa, desde 2007, prestaba el servicio y se estaban adelantando los contactos necesarios para modernizarlo, pero por tiempo no pudieron estructurarlo bien.

“Desafortunadamente no hubo un progreso y, a finales de diciembre de 2016, llega una invitación de la Cámara para cotizar. Desafortunadamente los detalles del alcance y los plazos que nos daban hicieron imposible para la ETB hizo presentar una oferta seria para esos servicios”, dijo.



En ese sentido, añadió que es posible que la diferencia en precios, en parte, tenga que ver con que no había información suficiente y que el alcance de lo que planteó la ETB era diferente a lo que planteó la ERT.



Sin embargo, agregó que las especificaciones del servicio ofertado por la ETB debieron haber sido iguales, entre otras cosas, porque la empresa conocía en detalles los servicios que se necesitaban.



“Nosotros presentamos propuesta por 35 mil millones de pesos y la otra oferta que recibió la Cámara es por 67 mil millones de pesos. No logramos llegar a la fecha de cierre porque en cuatro días hábiles a nosotros nos resultó imposible construir una oferta de esa complejidad y de esa magnitud”, añadió.



Por su parte, Luis Fernando Martínez, gerente de ERT, se defendió afirmando que, como empresa, simplemente presentó una propuesta a una convocatoria abierta: “No tengo la menor idea quién era el operador anterior, no tengo ni la menor idea cuánto valía el contrato anterior y no tengo la menor idea de quiénes accedieron a la convocatoria”.



En ese sentido, Martínez manifestó que no conoció la propuesta de la ETB y de los demás participantes.



“Esta empresa tiene 27 años en el mercado. No se creó para atender este contrato con la Cámara de Representantes. Es una empresa pública, 100% estatal, donde tiene participación la Gobernación del Valle y las Empresas Municipales de Cali. Tenemos a nivel nacional muchísimos más contratos y operamos en varios departamentos del país”, puntualizó.



