Comerciantes de centro de Cali denuncian extorsiones con excrementos humanos

Una lamentable y asquerosa denuncia realizan los comerciantes del centro de Cali quienes afirman que están siendo extorsionados por habitantes de calle que piden dinero con el fin de no dejar excrementos humanos en sus locales.

Este hecho lo denuncian los empresarios ubicados cerca a la carrera quinta con calle novena, a muy pocas cuadras de la Beneficencia del Valle, la Plaza de Cayzedo y la Gobernación del Valle.

Afirman que los habitantes de calle llegan de día, entran a los locales a pedirles dinero, y como los dueños no acceden a sus pretensiones, los inescrupulosos esperan a que caiga la noche para dejarles los excrementos en las rejas, ventanas y puertas.

Los comerciantes dicen sentirse atemorizados ya que algunas de estas personas son agresivas por lo que prefieren pagar los 2.000 o 3.000 que suelen pedir y así evitar acciones que los afecten.

“Llegan pidiendo monedas y como uno no les da, dicen: ‘ah bueno, peparate para limpiar’. Cuando uno llega al otro día ahí encuentra ahí el popó”, dijo Jackeline Gutiérrez, dueña del local variedades Yemayá.

“Qué día hubo uno que, porque no le di monedas, me quebró el vidrio. Al rato me lo encuentro y me dijo: ‘¿te dolió cierto?’, y claro, ¿cómo no me va a doler? Ese vidrio me costó 80.000 pesos”, agregó.

La mujer afirma que a diario les toca orarle a la virgen y todos los santos porque estas acciones les están alejando los clientes, especialmente, los de los restaurantes.

“Uno se pega mucho de Dios, la virgen y los santos porque son muy atrevidos. Ellos dejan ese chichí y ese popó regado”, puntualizó.

“Los más afectados son los restaurantes porque sus comensales salen de almorzar y se encuentran con esa caca y pues claro, se les revuelca todo el estómago”, señaló.

Finalmente, los comerciantes del centro de Cali les piden a las autoridades a que se haga una intervención constante en las y que haya mayor vigilancia cada noche para no tener que limpiar, todos los días, el popó de los habitantes de calle.

