Comisión de ONU llega a Argelia por enfrentamientos entre Ejército y pobladores

Este viernes se espera que llegue a Argelia, Cauca, una comisión de las Naciones Unidas para verificar la situación que en las últimas horas dejó una persona muerta y cinco heridos por enfrentamientos de campesinos con el Ejército.



El secretario de Gobierno de Argelia, en el departamento del Cauca, Éver Molano, dijo a Efe por teléfono que los enfrentamientos, que se registraron poco antes del mediodía de este jueves dejan "cinco heridos y un muerto, todos civiles". (Vea además: Un muerto por enfrentamientos entre campesinos y Ejército en Argelia, Cauca )



El funcionario señaló que las autoridades están realizando la necropsia y tratan de establecer quién hizo los disparos que causaron la muerte al campesino, identificado como William Bermeo Acosta, de 20 años de edad, según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.



"No sabemos de dónde provinieron (los tiros) ni los autores de los disparos que le causaron la muerte a esta persona y las heridas a las otras", apostilló Molano.



El funcionario dijo que el Gobierno tenía proyectado iniciar en la zona la erradicación manual de cultivos de coca y la gente que no estaba de acuerdo se enfrentó con el Ejército.



Igualmente indicó que los campesinos protestan porque no se les han ofrecido otras alternativas y los cultivos de coca son el único medio de sustento para muchas familias.



Recordó que hace algún tiempo el Gobierno central inició programas de sustitución de cultivos y que familias comenzaron a cultivar cacao, pero que se quedaron con el producto porque no tuvieron cómo comercializarlo.



"La Alcaldía está preocupada no solo por la situación de orden público, sino porque hay un grave problema social porque la gente no tiene alternativas para derivar su sustento", dijo Molano. EFE