Comisión facilitadora de diálogos con ELN agradece apoyo internacional

“Saluda el amplio y generoso apoyo y acompañamiento internacional en cabeza de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Noruega”, aseguró al aplaudir el acuerdo logrado para iniciar los diálogos en Ecuador.



Dice la comunicado que “este acuerdo es un paso decisivo en la dirección de cerrar de manera definitiva el conflicto armado interno y contribuye al fortalecimiento de la Mesa de Conversaciones de Paz en La Habana”



“Permanentemente, hemos afirmado que sin el ELN no terminaría el conflicto armado en el país”, indica.



Este es el texto del comunicado.



La Comisión Facilitadora Civil saluda el acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y el ELN para “instalar una mesa pública de conversaciones” que debe conducir a la suscripción de “un Acuerdo Final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad.” Saluda, igualmente, el amplio y generoso apoyo y acompañamiento internacional en cabeza de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Chile, Brasil, Cuba y Noruega.



Este acuerdo es un paso decisivo en la dirección de cerrar de manera definitiva el conflicto armado interno y contribuye al fortalecimiento de la Mesa de Conversaciones de Paz en La Habana. Permanentemente, hemos afirmado que sin el ELN no terminaría el conflicto armado en el país.



El Gobierno y el ELN han destacado la complementariedad de estos dos procesos más allá de sus diferencias. Se abre con esta nueva mesa un espacio de participación social que posibilita avanzar en la adopción de “programas transformadores para superar la pobreza, la exclusión social, la corrupción, y la degradación ambiental, en búsqueda de la equidad”, de lograr, mediante “el reconocimiento a las víctimas y a sus derechos”, como “la verdad, la justicia, la reparación, los compromisos de no repetición y el no olvido”, fundamentar, como lo afirman, el perdón y la reconciliación. También, han acordado abordar “el cese de fuego y hostilidades bilateral” y el fin del conflicto armado “para erradicar la violencia en la política y propiciar el transito del ELN a la política legal”.



La Comisión reitera ante el Gobierno Nacional y el ELN su disposición para contribuir al exitoso desarrollo de la negociación, tal como lo ha hecho a lo largo de sus 17 años de existencia, en los que ha ofrecido y puesto en práctica su concurso humanitario y su rol de facilitación.



Los colombianos de todos los sectores debemos rodear este proceso en el que, estamos seguros, el Gobierno y el ELN no serán inferiores al desafío histórico que plantea el fin del conflicto armado y la construcción de la paz.