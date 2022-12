Comisión no puede ser un tribunal: José Zalaquett cuenta su experiencia en Chile

El profesor José Zalaquett, quien conformó la Comisión de la Verdad en Chile tras la dictadura de Augusto Pinochet, dijo en Mañanas BLU que tal como sucede con la comisión que anunciaron el Gobierno y las Farc, en su país este fue un organismo moral, histórico y político, pero no judicial. (Lea también: La comisión de la verdad no es a cambio de justicia: Humberto de la Calle )



“Los principios legales no permiten que se forme una especie de tribunal después de los hechos”, manifestó.



Agregó que cerca de 4.000 chilenos se acercaron a la comisión para buscar el esclarecimiento de los hechos, pero al final fueron 3.300 las víctimas de la dictadura militar. (Lea también: Con Comisión de la verdad, sociedad conocerá lo sucedido en guerra: De la Calle )



Dijo que el Gobierno de Pinochet “colaboró en el sentido formal, pero no sustancial, es decir, contestó todas las cartas pero diciendo que de acuerdo a los estatutos de las fuerzas armadas los archivos se destruían 10 años después”.



“Era una apariencia de colaboración, pero era una formalidad solamente”, puntualizó. (Lea también: Gobierno y Farc confirman acuerdo para crear Comisión de la Verdad )



El 25 de abril de 1990, se creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en Chile, cuyo objetivo principal fue “contribuir al esclarecimiento de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ya fuera en el país o en el extranjero, si estas últimas tuvieron relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional”.