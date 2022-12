Comité de Ética de la FIFA pide la expulsión de por vida de Platini

La cámara de instrucción de la justicia interna de la FIFA ha solicitado la suspensión de por vida contra Michel Platini, indicó el martes a la AFP el abogado del presidente de la UEFA, Thibaud d'Ales, quien denunció un "escándalo absoluto" y lo "desmesurado" de la pena solicitada.



La cámara de decisión de la FIFA debe pronunciar el veredicto final en diciembre sobre el dossier, al que ha tenido acceso el abogado de Platini, candidato a la presidencia de la FIFA. En él se le reprocha a Platini un pago de 1,8 millones de euros, recibido en 2011 de parte de Joseph Blatter, presidente dimisionario de la FIFA, por un trabajo como consejero encargado en 2002.



"La cámara de instrucción del Comité de ética de la FIFA ha solicitado la suspensión de por vida contra Michel Platini, así lo hemos visto en el dosier que se nos ha hecho llegar. Lamento que haya sido publicado, porque este procedimiento debería estar rodeado de la mayor confidencialidad", comentó a la AFP el abogado de Platini, lamentando la publicación de esa información el martes en el diario francés Libération.



"Ese castigo solicitado está condicionado a la prueba de una corrupción. Pero es claramente excesivo por la pena solicitada, que no se basa en nada de lo que aparece en el dosier. Podemos preguntarnos si la persona encargada de la investigación no debería ser llamada la persona encargada de especular, o la persona encargada de eliminar a Michel Platini de la carrera por la presidencia de la FIFA", prosiguió el abogado.



"Es un escándalo absoluto. Y al hacerlo público hay una voluntad clara de perjudicar. Las máscaras van cayendo una tras otra en la FIFA, hay una instrumentalización del calendario electoral, y una estrategia de eliminación del candidato Platini", añadió el abogado del ex triple Balón de Oro.



La comisión de ética de la FIFA, interrogada por la AFP, rechazó realizar cualquier comentario. Una fuente próxima a la FIFA, que no desea ser citada, al respecto de las informaciones hechas públicas, afirmó que podría tratarse de una "maniobra del entorno de Platini para mostrar el presunto perjuicio anti-Platini de la comisión de Ética". "Estoy escandalizado de que eso haya salido a la luz", subrayó por su parte el abogado de Platini, refutando las anteriores sospechas.



Platini ya está en un período de suspensión provisional de 90 días, anunciado el 8 de octubre, y que finaliza el 5 de enero. Su candidatura a la presidencia de la FIFA, prevista el 26 de febrero, está congelada por ahora a causa de esta suspensión.

AFP