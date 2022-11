¿Cómo debe actuar Colombia ante recientes incitaciones de Venezuela?

desde Colombia ¿Debe responderse o dejar las cosas a la diplomacia?

Publicidad

“Más allá de la fantasía, el trasfondo político es lo que debe mirar el país, el deterioro de las relaciones. Estos incidentes deben tramitarse por los canales diplomáticos, sobre todo cuando se trata de involucrar problemas de Venezuela en el país”, comentó Aurelio Suárez.

“Maduro no ha cambiado el guion que dejó escrito Chávez. Colombia sí está cambiando el patrón, no sale a reaccionar como lo hacía antes. Este tema no debe ser de la agenda nacional”, Laura Gil