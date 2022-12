¿Cómo eliminar la violencia política en el país? Expertos debaten

El 2019 ha sido un año que ha estado marcado, lamentablemente, por hechos de violencia contra los candidatos a los cargos regionales.

El más reciente hecho fue el asesinato a la candidata a la Alcaldía de Suárez, norte del Cauca, por el Partido Liberal, Karina García, quien fue atacada a tiros cuando se movilizaba en la zona rural junto a otras cinco personas.

La violencia electoral ha empañado los comicios y genera preocupación ante las autoridades.

Según Fabián Hernández, coordinador nacional de comunicaciones de la Misión de Observación Electoral, MOE, Colombia volvió a tener un año violento.

“En el 2015 tuvimos las elecciones más pacíficas de la historia en relación a congreso y presidencia ya que guerrillas como las Farc y el ELN decidieron no afectar los comicios”, dijo Hernández.

“Este año eso no ha sido así por el tema de las disidencias y los grupos armados ilegales”, agregó.

Hernández indicó que, según las cifras que tienen, durante todo el 2015 asesinaron a cinco candidatos, la misma cifra en lo que va corrido del 2019 y esperan que no aumente.

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, indicó que este año han comenzado a influir las polarizaciones en los hechos de violencia.

“Debemos trabajar para llevarle una buena sensación a los ciudadanos porque algunos candidatos están polarizando el asunto y están estigmatizando para afectar a sus contendores”, aseguró Negret.

“Si hay buenas ideas uno no necesita estigmatizar, ni polarizar, pero he recibido llamados en Cauca, Boyacá y Nariño donde los candidatos no pelean con ideas sino estigmatizando al otro”, agregó.

En el debate realizado en BLU Radio, ambos se mostraron de acuerdo en que las ideas deben dominar los escenarios políticos para evitar más hechos que lamentar.

