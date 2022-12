Como exlíder estudiantil digo que vías de hecho no son el camino: gobernador de Boyacá

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, habló en Mañanas BLU sobre el acuerdo que tuvo con manifestantes del paro nacional para que en la jornada de protesta no existan encapuchados ni actos de violencia. El funcionario dijo que su experiencia como exlíder estudiantil le permite afirmar que las vías de hecho no son el camino.

“Hicimos acuerdos de que se iba a tener el Esmad en los comandos de Policía, es decir que no iban a estar presente en las marchas o en las movilizaciones, que los líderes de la protesta se comprometían a promover el uso de la violencia. Establecimos un protocolo para el caso de que se presente una situación no sea necesario acudir al Esmad y esperamos que Boyacá pueda ser ejemplo de paz y de protesta pacífica en Colombia”, sostuvo Amaya.

“Tengo la autoridad moral para poder hoy llamar a que las vías de hecho no se usen, a que no haya actos de violencia ni vandalismo. Creo que el hecho de haber estado liderando las protestas y hoy gobernando, me da la garantía de poder entender que el Esmad no es la solución en muchas ocasiones, que el diálogo debe ser la primera opción”.

