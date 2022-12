¿Cómo le irá a Colombia en fútbol, política y paz en 2014? Predicciones

el año venidero.

Sobre la selección Colombia y su actuación en el mundial, el profesor Salomón aseguró que el onceno nacional tendrá una “destacada actuación, vamos a estar orgullosos de nuestro equipo, porque gracias a la energía llegarán a una buena posición”.

En cuanto al tema de la paz, el astrólogo afirmó que “la paz no será como los colombianos quieren” porque no tiene bases firmes aunque “en marzo ocurrirán cosas importantes pero no se sellará la paz de una vez”.

Del tema de la reelección del presidente Juan Manuel Santos, el tarotista expresó que “el mandatario pudiera dar la guerra, pero al final podría perderla”.

Salomón reveló que “entramos a un año que nos va a dar estabilidad, porque es un año de renacer, es el año del milagro”.