¿Cómo prohibirá el Gobierno el porte y consumo de drogas en universidades públicas?

El decreto para la prohibición del porte y consumo de cualquier tipo de dosis mínima de drogas quedó en firme, pero el documento tiene un vacío que tiene que ver con la implementación de la prohibición en las universidades públicas porque, actualmente, en la mayoría de ellas la Policía tiene vetada la entrada. Este hecho podría hacer que las universidades se conviertan en el refugio de los consumidores a quienes los oficiales ya pueden confiscar la mercancía ilegal en las calles con fines de destrucción.

De hecho, un simple recorrido por el campus de la Universidad Pedagógica en Bogotá da cuenta de la realidad del consumo. En la Plaza Camilo Torres, varias personas venden y consumen marihuana sin ningún tipo de restricción.

Aunque según el decreto, en cualquier espacio público la dosis mínima va a ser confiscada por los oficiales a menos de que se demuestre una adicción real, en las universidades esa es una realidad lejana. Desde hace muchos años en la Universidad Nacional o en la Pedagógica está absolutamente prohibido el ingreso de la Policía por considerar que se trata de espacios públicos en donde no debe haber muestras de fuerza, aunque las administraciones de las instituciones tampoco han logrado derrotar por su propia cuenta los mercados ilegales dentro de los campus.

El rector de la Pedagógica, Leonardo Fabio Martínez, aseguró que necesitan más apoyo de la Alcaldía y del Gobierno central. “Nosotros tenemos un programa en bienestar universitario para prevención de sustancias psicoactivas, pero las autoridades deben hacer mayores esfuerzos frente al tema del expendio. Dentro de la Universidad este fenómeno ha aumentado, pero hemos visto poca colaboración de las autoridades para solucionar este problema”, dice el académico.

Además, explicó que el consumo de drogas está prohibido en la Universidad, pero no hay forma de materializarlo a través de la fuerza. “Hay personas que escalan las rejas y entran y nosotros no podemos hacer nada contra eso. Sí necesitamos más apoyo del Gobierno y la Alcaldía para controlar el expendio”.

Sin embargo, en la Universidad el humo de la marihuana invade las bancas y las plazoletas principales. Especialmente en la zona de la cancha de fútbol frente a la carrera once. En la portería los guardas solicitan el carnet para permitir el ingreso de las personas pero adentro, estudiantes o no, hay consumidores sin temor alguno porque no hay autoridad que pueda confiscar o prohibirles ingerir sus sustancias psicoactivas.