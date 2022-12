Como resultado de diálogos no puede haber borrón y cuenta nueva: Pepe Mujica

puede haber borrón y cuenta nueva, pero sí insistió en que es necesario llegar a acuerdos. (Lea además: Mujica dice que las Farc lo invitaron a participar en negociaciones de paz )



“No creo que sea borrón y cuenta nueva porque nadie olvida lo que vivió y en conversaciones con la gente de las Farc y con el señor presidente siempre tuvieron en cuenta ese punto. La gente tiene memoria y se muere con su memoria y con su dolor”, expresó.



En ese sentido, Mujica dijo que los reclamos de quienes han padecido por décadas el conflicto son auténticos y justos, pero fue enfático en señalar que “la guerra no puede ser el horizonte de futuro de una sociedad”.



“Le pido por favor a los colombianos que se miren en la experiencia de Sudáfrica. Hay que acompañar este momento político, a pesar de las muchas objeciones que pueden surgir. El futuro es lo más fuerte. La historia de Colombia puede ser una lección para el mundo”, indicó.



Mujica, quien participa en Medellín de la VII Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales, dijo que es necesario aprender a tolerar cosas con las que no estamos de acuerdo.



“Necesitamos libertad para disentir y debe haber respeto de todas las partes. Colombia es un país maravilloso con unas posibilidades tremendas, pero tiene que trascender esta etapa de la historia que le tocó vivir. Es difícil, pero hay que ayudar en todo lo que se pueda”, agregó.



Finalmente, el exmandatario indicó que la decisión del fiscal general, Eduardo Montealegre, de revisar los indultos a miembros del M-19 por el caso del Palacio de Justicia, es “poco oportuna” y un “tiro indirecto” a la negociación con la guerrilla de las Farc.



“El problema es si esto tiene intención política o no la tiene. A mí me da la impresión que esto tiene la intención de estorbar el proceso”, puntualizó.