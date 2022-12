Comunidad en La Guajira no permite servicio de alimentación a niños: ICBF

Pese a contar con los recursos ya asegurados para atender a 84 mil niños en La Guajira durante el año 2017, la subdirectora del Bienestar Familiar Margarita Barraquer, dijo que tienen dificultades con los operadores en los municipios de Uribia, Manaure y Maicao.

Publicidad

“Algunas comunidades y algunos líderes están presentando unos argumentos en relación con que el ICBF no les está cumpliendo, y no les está cumpliendo porque no se realizó un proceso de concertación en relación con ese servicio”, explicó Barraquer.

Agregó que el ICBF escoge los operadores con quienes va a prestar el servicio y “claro que sí concreta con las comunidades cómo va a prestar el servicio”.Las dificultades se presentan en el Plan de Alimentación de Primera Infancia que cubre a menores entre 0 y 5 años.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-El ministro de Transporte anunció nuevas obras para la construcción de una variante en la vía San Gil

- Bucaramanga donde el fin de semana ocurrió un grave accidente que dejó cuatro personas muertas.

Publicidad

-El ministro francés del Interior, Bruno Le Roux, anunció una nueva política de control de armas que busca restringir su venta y uso, así como reforzar la seguridad pública, cuando el país sigue en estado de emergencia por la amenaza terrorista.

Publicidad

-Alejandro Falla está en la semifinal del abierto de Canberra, en Australia. El tenista colombiano venció al argentino Carlos verlo en dos sets con parciales de 6-2 y 7-5. El siguiente rival de Falla será el israelí Dudi Sela.