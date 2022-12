Comunidad médica en Guachené denuncia que Ejército habría agredido ambulancia

La comunidad médica de Guachené, Cauca, denunció un supuesto atropello por parte de un grupo de soldados en el puente Guillermo León Valencia, que comunica los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

El conductor del vehículo, Hernando Banguero, aseguró que los militares lo agredieron física y verbalmente.

“El Ejército me paró, abrí las puertas de la ambulancia y entonces el soldado me dijo que ese herido era en combate, cuando iba cerrar la puerta me mete la mano en el pecho y me tira los documentos”, dijo.

Según cuenta Banguero, mientras la ambulancia trasladaba a un paciente a un centro asistencial en Cali, fue retenida por más de 40 minutos en un puesto de control.