Con “cantos de sirena” buscan que los colombianos ataquen al Gobierno: vicepresidenta

Durante la instalación del Congreso Nacional de la Infraestructura,

la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez pidió a los empresarios seguir trabajando en momentos en los que otros actores sociales y políticos hacen llamados a paros y protestas.

“Hay muchísimos actores que invitan a los paros, que invitan a las protestas., afirmó la funcionaria.Además, Ramírez“Que ninguno de los colombianos se equivoque, que tantos cantos de sirena no se equivoquen, que tantos cantos de sirena que llaman al ataque a un Gobierno que apenas está comenzando, que lleva apenas tres meses iniciando una gestión, no son otra cosa que ataques políticos de la peor condición. Necesitamos que el sector empresarial también tome conciencia del esfuerzo que tenemos que hacer todos por sacar el país adelante”, puntualizó.Aseguróque día a día no paran de trabajar por sacar al país adelante.