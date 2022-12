Con huelga de hambre, ex presos políticos piden a Bachelet acceso a la pensión

En el Palacio de La Moneda, en Santiago, siguen las protestas en medio de la fiesta de la Copa América.



BLU Radio habló con algunos ex presos políticos se encuentran en huelga de hambre desde hace varios días. (Lea también: Inconformismo, la otra cara de la Copa América en Santiago de Chile )



“Estamos desde unos dos meses en huelga de hambre los presos políticos. Estamos pidiéndole al Gobierno solución a sus problemas. Hay compañeros que se están muriendo y no han tenido acceso a la pensión”, dijo uno de ellos.



La Policía de Santiago controló este viernes otro grupo de manifestantes que intentó tomarse una línea del metro de la ciudad. (Lea también: Huelga en Santiago no afectará Copa América: secretario de Transporte )



“Trabajadores del Trasantiago bajaron por las vías hacía las vías del tren y tuvimos que cortar las corrientes, llamar a Carabineros para que hicieron el desalojo”, dijo un Cristopher Alambio, un guarda de seguridad.