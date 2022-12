Con Humor: La respuesta de Eugenio Derbez a Donald Trump que se convirtió viral

Siguen apareciendo reacciones en contra de las declaraciones xenófobas hechas por el magnate y aspirante a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump.



Esta vez el humorista mexicano Eugenio Derbez respondió de una manera jocosa y se ganó el aplauso del público durante un evento realizado por la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos, donde ganó el 'Premio al Logro Sobresaliente' (Lea también: Nadie viviendo en este siglo debería apoyar tanta ignorancia: Shakira a Trump ).



La lluvia de críticas contra Trump no ha cesado y sus palabras han llevado a que la cadena hispana Univisión rompiera relaciones comerciales con el magnate, así como también la NBC, Televisa y Ora TV, creada por el mexicano Carlos Slim y el presentador Larry King.





"He tratado de trabajar en este país durante los últimos 12 años, y no ha sido fácil. He tratado con rechazos, ignorancia y en algunos casos hasta falta de respeto hacia la comunidad latina”, dijo Derbez en su discurso para dar pie a su crítica contra Trump.



“Donald Trump piensa que cada latino en este país es mexicano. Él cree que hay diferentes clases de mexicanos. Los mexicanos colombianos, mexicanos puertorriqueños, mexicanos dominicanos. También afirma que todos los mexicanos en este país son narcotraficantes o violadores. Se equivoca, Señor Trump, somos honestos y gente trabajadora”, agregó Derbez.

"Y los latinos son también camareros y cocineros en todos los restaurantes en los Estados Unidos, por lo tanto tenga cuidado la próxima vez que usted coma en un restaurante, porque es posible que necesite tragarse sus palabras y algo más", finaliza.





Con EFE