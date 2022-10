“Con trasplante de Camila no va a colapsar el sistema de Salud”: De la Espriella

Abelardo de la Espriella, abogado de Camila Abuabara, la joven a la que un juzgado suspendió la medida que ordena trasplante de médula, explicó en Mañanas BLU que esta no es una decisión de fondo sobre la acción de tutela y que con el trasplante “no se va a colapsar el sistema de salud”.

“El juez reconoce lo que he venido diciendo que el Fosyga no puede pagar este dinero (del trasplante) porque esa es una obligación de la EPS. Con eso no va a colapsar el sistema de salud. Nunca hemos pretendido que sea el Fosyga el que pague”, agregó De la Espriella.

El abogado explicó que el tratamiento que la joven está recibiendo en Houston lo está pagando Sánitas y que no entiende por qué después de que le negara el trasplante en Colombia, se la llevaron a Estados Unidos si no la iban a tratar.

El juez 28, por solicitud de la EPS Sánitas, suspendió las medidas provisionales en favor de Camila Abuabara, la joven que reclama a esa entidad costear un tratamiento experimental en el exterior para tratar de salvar su vida.

Cabe recordar que inicialmente el juez 28 penal municipal de Bogotá ordenó a la EPS Sanitas que autorizara de manera inmediata el trasplante de médula ósea en el hospital MD Anderson Cancer Center, ubicado en Estados Unidos a Sandy Camila Abuabara, una joven de 24 años que padece de cáncer.