Con videos de cámaras de seguridad son buscados autores de atentados en Bogotá

El coronel Rafael Vanegas, encargado de la investigación en la Policía Metropolitana por los dos atentados terroristas en Bogotá, aseguró que actualmente ya cuentan con videos de cámaras de seguridad para buscar a los responsables de los hechos.



Según manifestó, también cuentan con entrevistas de testigos que ayudarán a esclarecer dichas explosiones (Lea también: Es difícil decir que detrás de atentados hay un grupo determinado: alcaldesa (e) ).



En diálogo con Blu Radio, el coronel Vanegas advirtió que en los próximos días se logará la captura de los responsables, pero aún no cuentan con pistas suficientes para responsabilizar a la guerrilla de las Farc o del ELN.



Entre tanto, manifestó que las explosiones no causaron heridos de gravedad y la mayoría ya fueron dados de alta (Lea también: Por poco me quitan la alegría de ver a mis hijos con este atentado: testigo ).



Las dos explosiones en dos sedes de Porvenir, una en la Calle 72 con carrera décima y otro en Puente Aranda, dejaron 10 heridos, ninguno de gravedad.