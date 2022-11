Con voz entrecortada, testigo narra dramático momento de terror en Charlie Hebdo

Félix, un español radicado en París desde hace 53 años, expresó en Blu Radio su dolor y conmoción por el trágico hecho ocurrido en la capital francesa contra el semanario satírico Charlie Hebdo , y con voz entrecortada dijo que “lo que queremos aquí es la libertad y la fraternidad”.

Así relató lo que vio como testigo del ataque:

“Estaba yo en el rincón de la calle y de repente estábamos en el silencio de la mañana, eran las 11 pasadas, puesto que es un barrio muy tranquilo y de repente he oído un tiroteo como lo que yo he interpretado en su momento como petardos del Año Nuevo Chino. Me he asomado y ahí he visto al final de la calle bultos negros, siluetas que habían salido y yo he interpretado que son agentes de seguridad porque los he visto con movimientos muy militares, muy profesionales, muy tranquilos, pero se alejaban de nosotros, y estaban a la huida”, narró.

Félix contó que cuando salió para ver lo que realmente ocurría, los policías le pidieron que se refugiara en su casa desde donde siguió escuchando los tiroteos. Además, ofreció detalles de cómo eran los hombres que habrían cometido la masacre.

“Después los policías que hemos visto acercarse a nosotros, los dos o tres testigos directos, y nos han pedido meternos en nuestras casas y a partir de ahí hemos seguido oyendo los tiroteos que han durado muchísimo tiempo, minutos interminables (…) Lo que he visto son siluetas oscuras, vestidas de oscuro con gorros, lo que yo he imaginado con gorros que hoy se saben que son pasamontañas, y he pensado que eran hombres que contestaban a un robo o atraco y luego me he dado cuenta que era al nivel del Charlie Hebdo”, relató.

El ciudadano español se refirió también a la presencia de la Policía en el barrio donde opera la sede del semanario, asegurando que siempre vio a agentes hacer guardia allí por lo que no comprende por qué no se puso impedir aquel ataque.

Al principio de la presencia de la Policía nos hemos preguntado el por qué si es un barrio muy tranquilo, un barrio obrero de París, y al haber visto los policías muchísimos meses hemos sabido que era nuestro periódico nacional satírico del Charlie Hebdo. Yo he tenido varias ocasiones de volver a este barrio por la noche, por el día, en festivos, por sábados, por domingos y estaba siempre allí la Policía. No es que se haya relajado la vigilancia sino que la presencia visible quizás sí, lo cual lo relaciono con la presencia permanente de patrullas de policías en civil”, señaló.