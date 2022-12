Concejal con discapacidad en Madrid no puede sesionar por falta de condiciones

El concejal de Madrid Juan Pablo Barón, el más joven elegido en ese municipio, logró llegar al Cabildo con mucho esfuerzo tras alcanzar 500 votos. Sin embargo, pasado más de un mes desde su posesión, no ha podido sesionar con total tranquilidad debido a que la sede de la corporación no cuenta con condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad como él.

“Soy invidente totalmente, no veo por ninguno de los dos ojos y no camino”, dijo en Mañanas BLU el cabildante.

Barón también se refirió a las barreras que enfrenta en la sede de la corporación .

“Es un recinto ya antiguo, de dos pisos. No puedo caminar y me toca pedirle el favor a alguien que me ayude a subir”, contó.

Este lunes, Barón se cayó cuando era trasladado en brazos para acceder a la sede del cabildo.

“Nos resbalamos y nos caímos en el recinto de la democracia”, relató Barón en Mañanas BLU.

Según el cabildante, expuso su situación al alcalde de la población, Andrés Tovar, quien ofreció un ascensor de la Alcaldía que podría conectar con la sede del Concejo a través de un puente. Otra alternativa planteada por el mandatario de la población es la construcción de un ascensor, pero la infraestructura del edificio, que es de adobe, hace casi imposible su viabilidad.

También se plantea como una solución alternativa el traslado del Cabildo a una casa que se compró.

Sin embargo, ninguna de estas ideas puede llevarse a cabo si el presidente del Concejo de Madrid, Harold Naranjo Coy, no se pronuncia y toma una decisión.

Barón contó en Mañanas BLU que teme volver a caer y salir gravemente perjudicado debido a su difícil condición de salud.

Escuche al concejal de Madrid Juan Pablo Barón en entrevista con Mañanas BLU:

