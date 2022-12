Concejal Marco Fidel Ramírez pide expulsión de asesor que agredió a comunicadora

de comunicaciones del cabildante William Moreno, quien al parecer tenía una relación sentimental con el hombre que la golpeó.

Por lo anterior, el cabildante manifestó que “rechazo toda forma de violencia en contra de las mujeres. Expreso mi solidaridad a Aydée Gamboa y a mi estimado colega William César Moreno y solicito que el peso de la justicia caiga sobre la persona responsable de las lesiones a la periodista”.

Además, solicitó “con carácter urgente a la Dirección Administrativa del Concejo de Bogotá las medidas que proceden, teniendo en cuenta que la facultad discrecional, otorgada a los concejales, no puede ejercerse en este momento en virtud a las directrices de la ley de garantías vigente”.

“Una persona que procede de esta manera no puede seguir perteneciendo a mi unidad normativa. Me acompaña una infinita tristeza y vergüenza con este incidente que se escapa a mi control, yo no gobierno la vida privada de mis colaboradores”, agregó.

Por último, aclaró que Jorge Ramírez no es familiar suyo y que tampoco pertenece a su iglesia.