Concepto sobre gays fue de profesor y no de la universidad: rector de La Sabana

El rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio Velásquez, confirmó que este lunes retirarán de la Corte Constitucional el concepto emitido en el que exponían a la homosexualidad como una enfermedad.



Según manifestó, la decisión de retirar el concepto se dio porque fue un material elaborado por un profesor y no de toda la Universidad de La Sabana.



“El concepto que escribió ese profesor que aparece como a título institucional de la universidad, realmente debe retirarse porque institucionalmente el consejo superior de la universidad no tiene competencia para referirse a un tema científico”, agregó.



Cabe recordar que en el concepto enviado a la Corte Constitucional en medio del debate sobre la posibilidad de avalar la adopción a parejas del mismo sexo, el doctor Pablo Arango, profesor asociado del Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina de esta universidad, sostuvo que “las personas homosexuales y lesbianas merecen nuestro respeto como personas, pero hay que señalar que su comportamiento se aparta del común, lo que constituye de alguna manera una enfermedad”.



Velásquez aseguró que "el error fue que eso se envió como si fuera la posición oficial de la Universidad y no es así”.