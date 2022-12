Condenan a la Nación por homicidio de senador Jorge Cristo

El Consejo de Estado condenó a la Nación por el asesinato del senador Jorge Cristo, padre del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.



La sentencia emitida por el alto tribunal obliga al Estado colombiano a indemnizar a la familia del desaparecido congresista, medida que no cobija al ministro del Interior.



De igual manera, ordena al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y al director de La Policía, General Rodolfo Palomino, a expresar perdón público a los familiares de Jorge Cristo, acción que sí cobija al ministro del Interior.



La sentencia se da por la omisión del deber de protección del Estado al entonces congresista, quien para la fecha de los hechos no contó con el debido número de escoltas.

“La única medida de protección de la que gozaba el senador Cristo Sahiun no se compadecía con el nivel de riesgo para su vida e integridad física, habida cuenta de la situación de orden público y las circunstancias antecedentes”, dicta la sentencia.



Para el Consejo de Estado, el asesinato por parte del ELN del senador Jorge Cristo, no fue un crimen cualquiera por lo que agrega a su sentencia que “Con la comisión de acciones violentas contra la vida e integridad física de personajes representativos de la vida política nacional, sea cual fuere su ideología y/o tendencia política, se debilita la calidad de la discusión y el debate democrático sobre las cuestiones políticas, económicas, sociales y/o culturales que llaman el interés de la vida nacional”.



