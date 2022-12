Condenarán a coordinador de medicina del hospital de Meissen

El juez 30 de conocimiento de Bogotá dio vía libre al preacuerdo celebrado entre la Fiscalía Nacional General de la Nación, y Samir Bastidas Cantillo, coordinador de Medicina Interna del Hospital de Meissen. (Lea también: Médicos especialistas del Hospital Meissen protestan por mejores salarios )



En este, Samir Bastidas aceptó su responsabilidad dentro de la investigación que cursaba en su contra por haber permitido que el médico José Félix Restrepo Suárez, cobrara su salario y prestaciones sociales por valor de 155 millones 93 mil 300 pesos, cuando ni siquiera se encontraba laborando ya que se encontraba fuera del país.



En el preacuerdo se determinó que se le daría una condena no superior a seis años de prisión y el pago de una multa de 4 millones 294 mil 593 pesos. (Lea también: Condenan a hospital de Villavicencio por no atender a tiempo a niño que murió )



Será el próximo 15 de julio que el juez dé a conocer el monto de la sentencia condenatoria y determine si acoge o no la petición de prisión domiciliaria hecha por la defensa.