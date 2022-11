Condiciones de uribismo para zonas de concentración no fueron aprobadas: Cristo

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo, en diálogo con BLU Radio, que espera que este sea el primer paso, de muchos otros, que se den para encontrar consensos mínimos, más allá de las diferencias.



Sin embargo, Cristo puntualizó que las condiciones del uribismo para aprobar las zonas de concentración de las Farc no fueron aprobadas por el Congreso.



“En el texto del articulado se aprobó básicamente como había sido aprobado en las comisiones primera de Senado y Cámara y solamente se le adicionó una limitación que el presidente Santos ya había hecho y es que esas zonas no podrán ser establecidas en áreas urbanas”, dijo.



En ese sentido, el ministro preciso que con el Centro Democrático hubo consenso en las zonas de ubicación con la limitación de que las Farc no puede usar áreas urbanas.



“Eso está absolutamente claro y todos los congresistas saben que constancia es constancia y proposición aprobada por todo el Congreso y convertida en artículo de la ley es algo totalmente distinto”, puntualizó al afirmar que la constancia, firmada por el uribismo, no está en el texto de la ley.



Por su parte, Roy Barreras, senador del Partido de la U, dijo que es “evidente que la paz camina hacia la desmovilización y el desarme” y reconoció la “actitud positiva” de la bancada uribista en la discusión.



“Acogimos una propuesta en la que todos estamos de acuerdo”, agregó.

Publicidad