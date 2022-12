Congresistas acusan a Uribe de usar muerte de militares para hacer política

La representante de la Alianza Verde Ángela Robledo aseguró que el mayor homenaje que se le puede hacer a los uniformados muertos en el ataque de las Farc en Cauca es terminar el conflicto y no hacer campaña política con el hecho.



“Cuándo escuchamos a Álvaro Uribe reclamar cuando cientos de policías y de soldados murieron durante los 8 años de su llamada seguridad democrática”, se preguntó Robledo. Lea también: Es difícil no morirse de rabia cuando uno ve a esos soldados asesinados: Santos



Entre tanto, el senador del Partido de La U, Jimmy Chamorro, dijo que no debe usarse el dolor y la indignación para vender ideas políticas.



“No podemos perder de vista que estamos en un proceso de paz”, manifestó Chamorro, agregando que no cree conveniente que se deba suspender el proceso de paz, sino agilizarlo para evitar que sigan muriendo colombianos. Lea también: Uribe canceló viaje a Brasil para ir a sepelio de soldado asesinado en Cauca



Sin embargo, el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, hizo énfasis en que los uribistas tienen un compromiso con los integrantes de las Fuerzas Militares.