‘Congresito’ no reemplazaría refrendación popular de acuerdos: MinInterior

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró en entrevista con Blu Radio que el ‘congresito’ del que viene hablando el presidente Juan Manuel Santos para manejar los temas del proceso por la paz con las Farc, no sustituiría la refrendación popular de los acuerdos de paz. (Lea también: Congresito para reglamentar acuerdos tendría representantes de las Farc: Santos )

“Una cosa es la refrendación y otra cosa es la implementación de los acuerdos en La Habana y la refrendación ha sido un compromiso que asumió el presidente Santos con los colombianos desde que se inició el proceso de paz (…) tiene que haber una refrendación ciudadana”, enfatizó.

Además, hizo énfasis en que el 'congresito' tampoco reemplazaría al Congreso de la República.

“Ese congresito funcionaría simultáneamente con el Congreso de la República, concentrada única y exclusivamente en la expedición de las leyes que se requieran para implementar los acuerdos de La Habana”, aseguró el ministro Cristo.

“Ninguna iniciativa del Gobierno Nacional tendrá como propósito reemplazar al Congreso ni disminuir las competencias y las facultades constituyentes y legales que tiene hoy el Congreso”, agregó.

En ese sentido, el jefe de la cartera política dijo que el ‘congresito’ no va a legislar sin que exista el Congreso de la República.

“No tiene nada que ver esta idea con ese término del congresito que se utilizó en 1991, que fue posterior a la convocatoria y a la expedición de una nueva constituyente en Colombia, que fue la que le dio piso al congresito que meses después legisló sobre la Constitución de 1991 cuando el Congreso no estaba funcionando”, agregó.

Sin embargo, aclaró que la idea de un ‘congresito’ “es una sola de muchas otras opciones que está contemplando el Gobierno Nacional y que cuando ya se tome una decisión final, dependiendo también del avance en las conversaciones en La Habana, después de los meses que faltan para ver cómo se cumple el cese unilateral de las Farc”.

¿Cómo se conformaría?

Aunque el presidente Juan Manuel Santos dijo que el eventual ‘congresito’ para reglamentar los acuerdos de paz tendría representantes de las Farc, el ministro Cristo dijo que “no se puede contemplar la presencia de integrantes de la guerrilla en un cuerpo de esta naturaleza hasta tanto no se concluya el proceso de paz, no se firmen los acuerdos y no se entreguen las armas”.

También aclaró que el ‘congresito’ solo se crearía después de que se tramite una reforma constitucional en el Congreso que culminaría su trámite a mitad de año de 2016.