Congreso arranca discusión de prórroga a Ley de Orden Público

Oposición advierte que la iniciativa pondría en riesgo la implementación del acuerdo de paz con las Farc.



Las comisiones primeras de Senado y Cámara arrancan este martes la discusión de la prórroga por cuatro años más a la ley 418 de 1997, mejor conocida como Ley de Orden Público.



La norma, que tiene vigencia hasta el próximo 18 de diciembre, contiene una serie de instrumentos para la búsqueda de la convivencia, pero además incluye disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley.



Aunque no hay claridad sobre el futuro de los diálogos de paz con el ELN y otras posibles negociaciones, el Gobierno Nacional radicó esta iniciativa con mensaje de urgencia, siendo una de sus principales apuestas en la actual agenda legislativa que avanza contra el reloj en el Congreso de la República.



Desde la oposición, sin embargo, han alertado que el proyecto pondría en riesgo el proceso de paz. La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, informó sobre tres puntos en particular que generan preocupación.



En primer lugar, La congresista señala que el desarrollo rural sería liderado desde el Consejo de Seguridad Nacional.

“Crea, a través del Consejo de Seguridad Nacional, el direccionamiento de los programas de intervención integral del Estado a nivel territorial. Esto usurpa competencias que hoy estarían en cabeza del consejero de posconflicto, en la implementación de lis planes de desarrollo con enfoque territorial. Más grave aún, se le crea al Consejo de Seguridad la posibilidad de focalizar unas nuevas zonas de intervención, desconociendo completamente lo acordado en el Acuerdo de La Habana, (...) donde ya se hizo todo un proceso para identificar los procesos prioritarios”, precisó.



Goebertus también cuestiona la existencia de unas pre-condiciones para negociar con el ELN.



Y es que el texto propuesto incluye un artículo nuevo sobre unas condiciones de “demostración de la voluntad de disolución del aparato armado, su desarme absoluto y la reinserción efectiva a la vida civil”.



Dentro de esos condicionamientos aparecen varias de las reglas de juego en las que ha insistido el actual gobierno: liberación de los secuestrados, el cese de actividades criminales, la terminación de la vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico, el final del reclutamiento de niños y jóvenes menores de 18 años y la no realización de ataques a la infraestructura estratégica.



“Se le quita la competencia al presidente de la República para ser él quien decide si inicia o no un proceso de negociación y se le atribuye al Consejo de Seguridad Nacional con una cantidad de pre-requisitos que en realidad son el resultado de una negociación, no la pre-condición, lo que haría inviable cualquier proceso de negociación con el ELN”, añadió.



Los ponentes de la iniciativa son el representante Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, y el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical.