Conmoción en Atlántico por joven de 23 años que habría asesinado a sus 3 hijos

El alcalde de Palmar de Varela (Atlántico), Galdino Orozco, reveló en Mañanas BLU de Blu Radio que habló con el padrastro de los tres menores que fueron asesinados al parecer por su madre; el hombre le contó que eran una familia normal, sin problemas.

“Hablé con el padrastro de los niños y me contó que desde el 13 de diciembre vivían aquí en el municipio en un apartamento que arrendaron. Me dijo que manejaban una relación buena, que no tenían problemas”, explicó el alcalde Orozco.

Además contó que según Medicina Legal, “entre 7 y 8 de la noche la señora Johanna atentó contra la vida de sus hijos y después intentó suicidarse. Esa es la hipótesis que dan a conocer la Fiscalía y la Policía”.

Sin embargo, el alcalde de Palmar de Varela, Atlántico, confesó que el padrastro de los niños aceptó que la mujer “a veces se alteraba con los niños”.





“El barrio La Delicia, donde ellos estaban viviendo, no es un barrio malo, es muy normal, de gente bien”, agregó.





La mujer, de 23 años próxima a cumplir los 24, se encuentra en grave estado de salud internada en el hospital del municipio y no ha podido ser trasladada al Hospital CARI de Alta Complejidad.





El mayor de los niños fallecidos tenía 9 años, por lo que la mujer fue madre por primera vez cuando tenía 14 años.